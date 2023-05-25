تستعيد خاتماً مرصعاً بالألماس أضاعته قبل 13 عاماً

المصدر: (دبي ـــــــــــ البيان)

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استعادت سيدة أمريكية خاتماً ذهبياً مرصعاً بالألماس، أضاعته قبل 13 عاماً. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن ماري ستراند فقدت خاتمها الذي يحمل بالنسبة لها قيمة معنوية كبيرة، خلال تنظيف مغسلة منزلها في مدينة روجرز بولاية مينيسوتا. وذكرت الصحيفة أن زوجها أهداها الخاتم في الذكرى الثالثة والثلاثين لزواجهما. ولم يستطع أن يعثر على الخاتم.

وعندها اضطر الثنائي إلى الاستعانة بخدمات شركة متخصصة، بحثت بواسطة أجهزة وكاميرا، لكن دون جدوى.

وأفادت الصحيفة بأنه وقبل أسابيع قليلة عثر عمال صرف صحي أثناء قيامهم بأعمال صيانة في أحد أحياء المدينة على الخاتم. وأوضحت أنه تم نشر إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن صاحبته.

وعرفت ماري بالمنشور الذي يخص الخاتم عن طريق ابنتها التي أخبرتها بوجود إعلان عن خاتم مفقود، حيث اتصلت بالمسؤولين الذين طلبوا دلائل تشير إلى ملكيتها له. وبعدما أرسلت لهم صورة، جرى عرضها على اثنين من خبراء المجوهرات اللذين أكدا تطابقها مع الخاتم. والأربعاء الماضي، ذهبت ماري مع زوجها البالغ من العمر 75 عاماً، إلى مجلس المدينة لاستلام الخاتم المفقود، حيث تم توثيق تلك اللحظات بفيديو بث لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي.