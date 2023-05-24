أطعمة تُخفف وطأة الشيخوخة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت ورقة بحثية جديدة، أن أطعمة محددة، مثل: التفاح والتوت الأسود، التي تحتوي على مركبات الفلافونويد، لها فائدة كبيرة في الوقاية من الضعف الناتج عن الشيخوخة، الذي يؤدي إلى زيادة مخاطر السقوط والكسور والعجز والوفاة والتي يعاني منها ما بين 10 % إلى 15 % من كبار السن، وتشير الدراسة المنشورة، أمس، في المجلة الأمريكية للتغذية العلاجية، إلى أنّ مقابل كل جرعة يومية أعلى بمقدار 10 ملغ من الفلافونول، تقل احتمالات الضعف بنسبة 20 %، إذ يمكن للأفراد استهلاك 10 ملغ من الفلافونول بسهولة في اليوم؛ لأن ثمرة تفاح واحدة متوسطة الحجم، تحتوي على حوالي 10 ملغ من الفلافونول.