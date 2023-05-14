البحث عن راكب أمواج هاجمته سمكة قرش في أستراليا

المصدر: وكالات

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يبحث رجال إنقاذ في المياه قبالة شاطئ ناء في ولاية جنوب أستراليا، عن أي أثر لشخص كان يمارس رياضة ركوب الأمواج ويعتقد أنه قتل في هجوم سمكة قرش.

واستدعيت خدمات الطوارئ إلى الشاطئ القريب من بلدة إليستون، على بعد حوالي 650 كيلومترا من جنوب عاصمة الولاية اديليد، بعد تقارير عن الهجوم.

وقالت الشرطة في بيان "يعتقد أن رجلا مات في هجوم سمكة قرش عند شاطئ ووكرز روكس"، مضيفة أن الرجل البالغ من العمر 46 عاما هو الشخص الوحيد الذي يعتقد أنه تعرض للهجوم.

وأوضح متحدث باسم خدمات الطوارئ بالولاية أن فريقا يبحث في المنطقة باستخدام قارب.

وتشتهر إليستون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي ألف نسمة، بالساحل الوعر وأماكن ركوب الأمواج القريبة منها.

ويأتي الهجوم بعد مقتل فتاة هاجمتها سمكة قرش في فبراير الماضي، في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.