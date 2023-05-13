ألمانيا: 5 رجال إنقاذ في غيبوبة اصطناعية بعد انفجار دوسلدورف

المصدر: د ب ا

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بعد انفجار متعمد في مدينة راتينغين القريبة من دوسلدورف، دخل 5 من رجال الإطفاء والانقاذ في غيبوبة اصطناعية يوم الجمعة، وفقا لإدارة إطفاء راتينغن.

وكانت السلطات قد نقلت رجال الإطفاء المصابين إلى عيادات متخصصة في علاج الحروق في العديد من المدن في وحول دوسلدورف.

وقالت إدارة الإطفاء "أصيب الزملاء بحروق فيما يصل إلى 40% من أجسادهم".

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق المشتبه به لاتهامه بتسع تهم شروع في قتل، حسبما أعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام في دوسلدورف يوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن الانفجار الذي وقع في مبنى شاهق يوم الخميس تم ارتكابه بطريقة خبيثة وقاتلة.

وقال ديتمار هيننغ من شرطة دوسلدورف يوم الجمعة إن أحد السكان فتح باب الشقة وأشعل النار عمدا في حاوية بها سوائل قابلة للاشتعال، ثم قام بعد ذلك بإلقائها على قوات الشرطة وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ.

وأكد هيننغ إن "رجال الطوارئ، الذين، الذي اشتعلت بهم النيران، غادروا المكان".

وقالت الشرطة إن شرطية تبلغ من العمر 25 عاما وشرطي يبلغ من العمر 29 عاما أصيبا بجروح خطيرة وأن سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح خطيرة.

وبشكل إجمالي، أصيب 33 شخصا في الانفجار، وفقا للسلطات.

وأوضحت قائدة شرطة دوسلدورف هيكه شولتس أن المشتبه به لم يعلق بعد خلال استجوابه يوم الجمعة على الاتهامات الموجهة إليه.

وتنازل المتهم (57 عاما) عن حقه في الحصول على مساعدة قانونية، وتم تعيين محام عام له.