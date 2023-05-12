سفينة ترسو بنجاح بمحطة الفضاء الصينية

المصدر: (بكين - د ب أ)

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التحمت سفينة شحن غير مأهولة بنجاح، أمس، بمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، التي اكتملت أخيراً.

وسيقوم ثلاثة رواد فضاء بتفريغ الشحنة من تيانتشو 6، وفقاً لوكالة الفضاء الصينية. وكانت سفينة الشحن قد انطلقت من ميناء ونتشانج الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين في اليوم السابق. وتم تحميل تيانتشو 6 بالطعام بما في ذلك 70 كيلوجراماً من الفاكهة الطازجة، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى الضروريات اليومية وقطع الغيار و600 كيلوجرام من الوقود. يشار إلى أن رحلة الشحن هي جزء من الاستعدادات لتغيير الطاقم القادم.