جلسات تنفس تقلل احتمال الزهايمر

المصدر: (دبي - البيان)

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ادّعى فريق من العلماء أن أسلوب تنفس بسيطاً يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وفق «ميرور» البريطانية.

وطُلب من المشاركين في إحدى الدراسات أن يستنشقوا الهواء لمدة خمس ثوانٍ قبل الزفير لمدة خمس ثوانٍ أخرى، وفعل تمرين التنفس البسيط هذا لمدة 20 دقيقة، مرتين في اليوم، على مدى أربعة أسابيع.

وكان لجلسات التنفس القصيرة هذه، تأثيرات كبيرة، حيث لوحظ أن مستويات بتيدات أميلويد بيتا انخفضت في مجرى الدم بشكل ملحوظ. ويقول الخبراء أن بتيدات أميلويد بيتا قد تكون سبب هذا المرض الدماغي التنكسي المدمر.