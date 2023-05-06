«الدجال الاصطناعي» يغذي عمليات الاحتيال الصوتي

المصدر: (دبي - البيان)

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حذر خبراء من أن تقنية الذكاء الاصطناعي تغذي انفجاراً في عمليات احتيال باستنساخ الصوت، وفق «ديلي ميل».ويمكن للمحتالين الآن تقليد صوت الضحية باستخدام مقتطف صوتي مدته ثلاث ثوان فقط، وغالباً ما يتم سرقته من ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية، ثم يتم استخدامه للاتصال بصديق أو أحد أفراد الأسرة لإقناعهم بأنهم في مأزق وبحاجة ماسة إلى المال.

ويقول واحد من كل أربعة بريطانيين إنه أو شخصاً يعرفه قد استُهدف بعملية الاحتيال هذه، وفقاً للمتخصصين في الأمن السيبراني «ماكافيه».

وقال تقرير صادر عن الشركة إن الذكاء الاصطناعي قد «غير اللعبة بالفعل لمجرمي الإنترنت»، مع توفر الأدوات اللازمة لتنفيذ عملية الاحتيال مجاناً عبر الإنترنت.

ويقود الخبراء والأكاديميون الدعوات لتشديد التنظيم على الذكاء الاصطناعي لأنهم يخشون أن يخرج القطاع عن السيطرة. وقال تقرير «ماكافيه» عن «الدجال الاصطناعي»، إن استنساخ صوت شخص ما أصبح أداة قوية في ترسانة مجرمي الإنترنت.