الذكاء الاصطناعي خدع الجميع .. زواج سيدة بعمر الـ 103 أعوام

المصدر: أ ف ب

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم ناشروها أنّها تظهر سيّدة عمرها 103 سنوات بفستان الزفاف.

إلا أنّ هذه الصورة ليست حقيقيّة وهي موّلدة باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي كما أكّد مصمّمها لوكالة فرانس برس.

وتظهر في الصورة سيّدة طاعنة في السنّ ترتدي فستان زفافٍ، وجاء في التعليق المرافق "هذه السيدة تتزوج بعمر 103 سنوات".

حظيت الصورة بمئات المشاركات وآلاف التعليقات والتفاعلات في صفحات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن عناصر عدة تثير الشك في أن تكون هذه الصورة حقيقية منها التغبش على مستوى الرأس وبين يد السيدة وباقة الزهور، ما يؤشر إلى أنها قد تكون وليدة برنامج ذكاء اصطناعي.

يضاف إلى العناصر المثيرة للشكّ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، علامة مائيّة أسفل الصورة باسم Malik Afegbua، أرشد البحث عنها إلى حسابٍ في موقع إنستغرام يحمل الاسم نفسه، ويعود لفنّان نيجيريّ عادة ما ينشر تصاميم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتظهر على رأس المنشورات في الحساب الصورة المتداولة للسيدة في فستان الزفاف، وقد أرفقت بمجموعة صورٍ مشابهة كتب إلى جانبها قصّة ذيّلت بكلمة "خيال".

وقد أكّد المصمّم النيجيري لفرانس برس أنّ هذه المجموعة من الصور هي أيضاً وليدة ذكاء اصطناعي واستخدم برنامج "ميدجورني" لتصميمها وبرنامج "فوتوشوب" لإدخال تعديلات عليها.

وقد سبق أن تحدّث عن استخدامه برمجيات الذكاء الاصطناعي في تصاميم تركّز على الكبار في السنّ خلال مقابلة أجراها مع قناة "بي بي سي"، بعد أن حظيت أعماله بانتشارٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.