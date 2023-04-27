اكتشاف تمثال أثري في مصر من العصر الروماني

المصدر: البيان

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كشفت مصر عن تمثال من العصر الروماني أثناء أعمال حفر نفذتها البعثة الأثرية البولندية الأمريكية بمعبد مدينة برنيكي بمحافظة البحر الأحمر جنوبي البلاد.

وأفاد بيان من وزارة السياحة والآثار، أمس، نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر «فيسبوك»، أن البعثة المشتركة نجحت في الكشف عن التمثال أثناء أعمال حفائرها بمعبد مدينة برنيكي الأثرية.

ويبلغ ارتفاع التمثال 71 سنتيمتراً، بحسب البيان، واقفاً يحمل جزءاً من ملابسه في يده اليسرى، كما توجد حول رأسه هالة مع أشعة الشمس المصورة عليه التي تشير إلى عقله المشع، كما توجد بجانبه زهرة اللوتس.

وأوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن الكشف له العديد من الدلائل المهمة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني.

وقال وزيري إن برنيكي كانت من أبرز موانئ البحر الأحمر العاملة في مصر خلال العصر الروماني، مشيراً إلى أن السفن كانت تصل إليها من الهند محملة بمنتجات مثل الفلفل والأحجار شبه الكريمة والمنسوجات والعاج.