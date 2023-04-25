إيلون ماسك يهنئ الإمارات على صور "ديموس"

المصدر: دبي ـ البيان

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هنأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دولة الإمارات العربية المتحدة، على الصور المذهلة لقمر المريخ ديموس التي التقطها مسبار الأمل.. وذلك في رد على تغريدة للمؤثر الإماراتي حسن سجواني على حسابه في تويتر.

وعلق ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس ومالك تويتر، على الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي التي التقطها مسبار الأمل لقمر المريخ.

وشارك أكثر من 200 مهندس وعالم وباحث إماراتي في تطوير أول مهمة فضائية في العالم العربي.

وكانت الإمارات كشفت مساء الإثنين، عن سلسلة من البيانات والصور الجديدة لقمر المريخ الأصغر "ديموس" التي التقطتها الأجهزة العلمية الثلاثة "لمسبار الأمل" خلال مروره بأقرب نقطة من القمر على مسافة تقارب 100 كيلومتر فقط، حيث تدحض البيانات إحدى أقدم النظريات التي تشير إلى أن "ديموس" يعد في أصله كويكب تم جذبه إلى مدار الكوكب الأحمر، وتؤكد أنه من المرجح أن يكون أصله من المريخ وليس كويكباً كما تم افتراضه سابقاً.