نجاة 11 صياداً بعد قضاء 6 أيام بدون طعام على جزيرة نائية

المصدر: د ب ا

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نجا 11 صيادا من إندونيسيا، من الموت بأعجوبة، بعد أن ظلوا لمدة ستة أيام بدون طعام أو مياه للشرب، على جزيرة غير مأهولة تقع على بعد مئات الكيلومترات قبالة الساحل الغربي لأستراليا.

وأعلنت هيئة السلامة البحرية الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن القارب الخاص بالصيادين كان قد تعرض لإعصار "إلسا" في الأسبوع الماضي. ثم تعرضت منطقة "بيلبارا" بأستراليا لعاصفة استوائية في وقت لاحق.

ونقلت محطة "إيه بي سي" الأسترالية عن خدمات الإنقاذ الإندونيسية القول، إن هناك قارب صيد ثان غرق، وربما يكون ركابه التسعة قد لقوا حتفهم.

وقال رجال الإنقاذ إن أحد صياديي القارب الغارق تشبث بحاوية في البحر لمدة 30 ساعة قبل أن تجرفه الأمواج في النهاية إلى شاطئ الجزيرة. وتم إنقاذ الرجال أمس الأول الاثنين من "بيدويل"، وهي جزيرة رملية صغيرة، عندما اكتشفهم طاقم طائرة تابعة لقوة الحدود الأسترالية أثناء دورية روتينية.

وفي النهاية، تم إرسال مروحية إلى الجزيرة من الساحل. وتعتبر حقيقة أن الصيادين تمكنوا من النجاة لفترة طويلة من الوقت، أمرا رائعا، بحسب ما قاله خبير الإنقاذ، جوردون وات، الذي أوضح أنهم كانوا "خائفين بصورة لا يمكن تخيلها".

وكان الرجال قد بنوا خيمة صغيرة من حطام القارب.