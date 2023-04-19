أول دولة تعلن رسمياً أن السبت القادم أول أيام عيد الفطر

المصدر:
  • البيان
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أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان نشره في موقعه الرسمي، عن أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا.

وأوضح المجلس في بيانه: "نظراً لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر". وذلك كما ورد في نص البيان.

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