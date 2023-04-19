أول دولة تعلن رسمياً أن السبت القادم أول أيام عيد الفطر

المصدر: البيان

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أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي في بيان نشره في موقعه الرسمي، عن أن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك في أستراليا.

وأوضح المجلس في بيانه: "نظراً لتأكيد الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، فإن يوم السبت القادم هو أول أيام عيد الفطر". وذلك كما ورد في نص البيان.

عاجل: مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن أن يوم السبت هو يوم عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان. pic.twitter.com/UO0Du5QuaE — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 18, 2023