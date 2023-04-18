السعودية.. المعتدي على الطفل بائع البطيخ في قبضة الشرطة

المصدر: البيان

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في شهر الرحمة يجتهد الناس في العبادة والعطاء وبذل الصدقة للمحتاجين، وهناك أيضاً من يبحث عن المشاكل وإيذاء الغير ويستغل قوته للاعتداء على الضعيف، لكن الأمن يقف لهؤلاء المستهترين بالمرصاد، حيث ألقت قوات الشرطة في منطقة الجوف السعودية القبض على شخص قام بالاعتداء على طفل يعمل بائعاً متجولاً.

وفي التفاصيل أصدرت شرطة القريات السعودية بياناً قالت فيه إنها ألقت القبض على شخص قام بالاعتداء على طفل يبيع البطيخ في مكان عام.

وأوضحت الشرطة في بيانها: "تم القبض على مواطن لاعتدائه على طفل من الباعة المتجولين بالضرب بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك وتبين عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية وجرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المعتدي ظهر في مقطع فيديو نشر قبل يومين وهو يعتدي على الطفل الذي كان يعرض بضاعته للبيع، حيث قام المطلوب بفتح جميع حبات البطيخ بالسكين وضرب الطفل ثم هرب مما تسبب في خسارة الصغير وتعرضه للأذى.

شرطة محافظة القريات تقبض على شخص لاعتدائه على طفل بالضرب. pic.twitter.com/7QsKt5dLBW — الأمن العام (@security_gov) April 18, 2023