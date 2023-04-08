«كوفيد» أتلف دماغي طفلين بعد إصابة أميهما أثناء الحمل

المصدر: دبي- البيان

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كشف باحثون في جامعة ميامي عما يعتقدون أنهما أول حالتين مؤكدتين لانتقال فيروس سارس «كوفيد 2» المسبب لـ«كوفيد 19» من مشيمة الأم إلى جنينين، وتسببه في تلف في دماغيهما، وفق «رويترز».

وقال الفريق في إفادة صحفية: إن الأطباء كانوا يشتبهون سابقاً في احتمال حدوث هذا، لكن حتى قبل الدراسة لم يتوافر دليل مباشر على وجود «كوفيد 19» في مشيمة الأم أو دماغ الجنين. ووُلد الطفلان لأمين شابتين تأكدت إصابتهما بالفيروس خلال الثلث الثاني من فترة الحمل في ذروة موجة «متحور دلتا» في عام 2020، وقبل توفر اللقاحات، وفقاً لدراسة الحالة التي نُشرت في مجلة دورية «بيدياتريكس».

ومعلوم أن بعض الفيروسات تستطيع إصابة المشيمة والتسبب في تلف دماغ الجنين، بما في ذلك الفيروس المضخم للخلايا والحصبة الألمانية و«إتش.آي.في»، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب «إيدز».

واكتشف فيروس سارس- «كوفيد 2» في أنسجة المخ لدى بالغين، واشتبه بعض الخبراء في أنه قد يؤدي أيضاً إلى تلف أنسجة أدمغة الأجنة.