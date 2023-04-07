المصدر: (دبي - البيان)

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يعتزم العمدة الأسترالي، بريان هود، إقامة أول دعوى تشهير ضد «تشات جي بي تي».

حيث حدد الأخير هود طرفاً مذنباً في فضيحة رشوة. وأصبح بريان هود، الذي تم انتخابه رئيساً لبلدية هيبورن شاير، قلقاً بشأن سمعته عندما وصفه موقع «تشات جي بي تي» زوراً بأنه مذنب بفضيحة رشوة تورطت فيها شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي أوائل العقد الأول من القرن الـ 21، حسب «سكاي نيوز».

وأكد محامو هود أنهم أرسلوا خطاب قلق إلى «تشات جي بي تي»، يتضمن مهلة 28 يوماً لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم، أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.