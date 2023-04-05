«وحش الأرض» يعود إلى المكسيك

المصدر: (دبي - البيان)

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استعادت المكسيك من الولايات المتحدة تمثالاً حجرياً عملاقاً يُعرف باسم «وحش الأرض» يعود تاريخه إلى حضارة الأولمك قبل العصر المسيحي، وفق «ساينس ألرت».وقال المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في بيان إن التمثال المنحوت بشكل متقن يزن أكثر من طن ويبلغ ارتفاعه حوالي ستة أقدام (1.8 متر) وعرضه خمسة أقدام (1.5 متر).

وكتب وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، على «تويتر»: «قنصلنا خورخي أيلاس في نيويورك أكد لي أن قطعة أولمك الأكثر طلباً في المكسيك قد تم استردادها وهي على وشك العودة إلى الوطن، حيث لم يكن يجب نقلها مطلقاً». وسبقت حضارة الأولمك حضارة المايا والأزتيك، وكان حرفيوها معروفين بصنع رؤوس حجرية ضخمة وتماثيل وألواح عمودية.