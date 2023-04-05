أجواء الترفيه في دبي تزدان بمتعة المشاهدة وتجارب التذوق الفاخرة

المصدر: دبي ـــ البيان

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تقترن أجواء الترفيه في المحافل والوجهات والمبادرات الإبداعية المتنوعة في دبي، بتجارب ومعارف وثقافات ثرية متنوعة الأنماط والسياقات.

حيث يطل معها أفراد الجمهور على حكايات فريدة مفعمة بالجمال تروي قصص الحضارات وألوان التطور، وتحاكي أذواق الناس بانتماءاتهم وثقافاتهم العديدة في حاضرة باتت وجهة إبداع عالمية وموئلاً للابتكار والتجديد في مسارات الاقتصاد الإبداعي. ويتجلى هذا في شكل خلاق ضمن كافة الوجهات الفنية والمهرجانات والمسارح ودور السينما خاصة، وتبرز من بينها بشكل لافت على هذا الصعيد، تجربة «ڤوكس سينما»، الذراع السينمائية المتخصصة لشركة «ماجد الفطيم»، التي أطلقت أخيراً قائمة طعام جديدة في «ثياتر»، التجربة السينمائية الفاخرة التي تجمع بين أفضل الأطعمة والأفلام.

حيث إعداد القائمة الجديدة، التي تتوفر حالياً في جميع صالات «ثياتر» في الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت، من قبل مجموعة من الطهاة الرئيسين لدى «ڤوكس سينما».وتضم قائمة الطعام الجديدة أكثر من 20 طبقاً شهياً، من أبرزها «ديناميت شرمب»، وسلطة الفلافل الطازجة، والتين المشوي بالفرن، والخبز مع جبن الماعز، وشريحة لحم بقري بالفلفل.

وشرائح اللحوم الملائمة للنباتيين، والتاكو المحشي بالدجاج. هذا إلى جانب الحلويات المصنوعة يدوياً، ومجموعة مميزة من الموكتيلات. كما تلبي قائمة الطعام الجديدة في «ثياتر»، احتياجات الأشخاص النباتيين ونظام فيجن.

وقال جو تيكسيرا، المدير العام لقسم الأطعمة والمشروبات لدى «ماجد الفطيم للترفيه»: «يُسعدنا إطلاق فصلٍ جديد في عالم الطعام الفاخر والأفلام الدائم التطور، لا سيما مع توجه رواد السينما إلى خيارات أكثر تميزاً على نحو متزايد، عندما يتعلق الأمر بالأطعمة والمشروبات في الصالات السينمائية».