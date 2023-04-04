طلاب جامعة يرسلون عربة جوّالة إلى القمر

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل فرق طلابية في إحدى الجامعات الأمريكية على إطلاق عربة جوّالة فضائية صغيرة تابعة للقطاع الخاص إلى سطح القمر في الرابع من مايو المقبل، بالتزامن مع اليوم التذكاري غير الرسمي لسلسلة أفلام «حرب النجوم».

وذكر موقع «غوود نيوز» الكندي أن العربة التي يطلق عليها اسم «إيريس» والتي تم تصميمها في حرم جامعة كارنيغي ميلون في بيتسبرغ ستتوجه إلى القمر على متن صاروخ «فولكان سنتارو» بجانب حمولة متعددة الأغراض.

وتزن «إيريس» كيلوغرامين فقط، وتكمن أهدافها في إظهار تقنيتها والتقاط صور ذات الصلة علمياً.

وأفيد بأن مئات الطلاب سيعملون على المشروع في مركز التحكم في الجامعة، في فرق وفي نوبات عمل، لإرسال الأوامر ومراقبة صحة العربة الجوالة وتقدمها أثناء قيامها بمهمة تستغرق 60 ساعة.

قال قائد مهمة «إيريس»، راوين دوفال: «مئات الطلاب كرسوا ألوف الساعات في المشروع. وقد عملنا لسنوات في هذه المهمة ويعد تحديد تاريخ الإطلاق خطوة مثيرة»، مضيفاً: «سوف تفتح إيريس استكشاف القمر والفضاء من خلال إثبات أن عربة جوّالة صغيرة وخفيفة الوزن صنعها الطلاب يمكن أن تنجح على القمر».

وفي حال نجاح المهمة، ستكون «إيريس» أصغر وأخف عربة جوّالة يتم نشرها على الإطلاق. وعلى متن الصاروخ ستنزل مركبة فضائية أخرى للقطاع الخاص «ذا بيرغرين لاندر» من صنع شركة الفضاء «استروبيوتيك»، ستضع العربة على سطح القمر، وستكون بمثابة منصة توصيل لرواد الفضاء الذين يعملون على سطح القمر في العشرين عاماً المقبلة.

واستعداداً للإطلاق في الرابع من مايو، أجرى الفريق عشرات محاكاة التدريب للتأكد من قدرته على التعامل مع المشكلات المحتملة التي قد تنشأ عبر مهمتها الأساسية والمرحلة الممتدة المصاحبة لها.