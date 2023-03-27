نظراً للحالة الجوية .. سلطنة عمان تعلّق الدراسة في بعض المحافظات

المصدر: البيان

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قررت سلطنة عمان تعليق الدراسة غدًا /الثلاثاء/ في كافة المدارس الحكومية والخاصة الصباحية والمسائية في محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة، نظرًا للحالة الجوية التي تشهدها السلطنة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واستمر تدفق السحب المتوسطة والعالية على معظم محافظات سلطنة عُمان، وتشهد أجزاء من محافظة مسندم وأجزاء من محافظة ظفار أمطارًا رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانًا.

وكشفت الأرصاد الجوية العمانية في حسابها على "تويتر" عن صورة جوية توضح استمرار تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة البريمي، تستمر فرص هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة ومسندم اليوم، وفقا لصحيفة الشبيبة.

وكانت الأرصاد الجوية العمانية قد أصدرت التنبيه الأول بشأن غزارة الأمطار.

وكتبت في بيان على "تويتر": ‎نظراً لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء إلى صباح يوم الأربعاء على محافظات مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة والتي قد تتراوح من 30 إلى 80 ملليمتر خلال 24 ساعة، تمتد تدريجياً خلال الظهيرة والمساء لتشمل محافظات جنوب الباطنة والداخلية ومسقط وجنوب الشرقية وشمال الشرقية، وتمتد خلال الليل وصباح يوم الأربعاء لتشمل محافظتي الوسطى وظفار، تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.