حاولا فتح باب قطار بالقوة فعطلا مواصلات لندن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تسبب شخصان، حاولا ركوب قطار في المملكة المتحدة بالقوة، إلى تأخير رحلات عشرات الألوف من الركاب الذين كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم، الأسبوع الماضي. ووفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، أدى التصرف الأناني لهذين الشخصين اللذين حاولا فتح باب القطار بالقوة عند محطة هيثر غرين، إلى قطع التيار عن قضبان سكك الحديد لأسباب تتعلق بالسلامة، ما تسبب بتأخير الرحلات في محطات لندن. وحسب شهود عيان، واجه الركاب مشاهد «خطيرة» في محطة «لندن بريدج»، في 23 مارس الجاري، حيث تجمع الحشود من الركاب في مناطق الانتظار وعلى المنصات.