المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان للصائم خلال نهار شهر رمضان المبارك.

وقالت الدار عبر صفحتها على فيسبوك " يجوز للصائم استعمال السواك وفرشاة الأسنان لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحبٌّ خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وحتى لو كان بعد الزوال؛ خاصة إذا كان المسلم يتعامل مع عموم الناس، بشرط أن يُنَقَّى الفم بالماء جيدًا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإنَّ ذلك لا يُؤثِّر".