​فنزويلا تعلن مقتل «إل كونيخو» أحد أكثر المجرمين المطلوبين

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير الداخليّة الفنزويلي ريميخيو سيبايوس مقتل "إل كونيخو" (الأرنب)، وهو زعيم عصابة إجراميّة مطلوب منذ شهور وكانت السلطات تعرض مكافأة قدرها مليون دولار للعثور عليه.

وقال سيبايوس في بيان بثه التلفزيون العام، إنّ "كارلوس إنريكي غوميز رودريغيز المعروف بالاسم المستعار "إل كونيخو" والمطلوب في جرائم إرهاب وابتزاز وخطف وقتل وجرائم أخرى، قد قُتِل".

تزعَّم غوميز رودريغيز عصابةً خطرة عُرفت بالاسم المستعار لزعيمها، وكان ينشط في ولاية أراغوا في وسط شمال البلاد.

ولم يُدل الوزير بتفاصيل محدّدة في شأن الطريقة التي "قُتِل" فيها "إل كونيخو" ، لكنّه أشار إلى أنّه فارق الحياة على أثر عمليّة تواصلت أشهراً عدّة في كلّ أنحاء البلاد، خصوصا في ولاية أراغوا.

كذلك، اعتقلت قوى الأمن "36 مجرما" وضبطت "16 قطعة سلاح ناري ومواد حربيّة وأجهزة راديو محمولة ودرّاجات ناريّة وهواتف".

كان "إل كونيخو" مطلوبًا للعدالة منذ أكثر من عام، وعرضت السلطات مكافأة قدرها مليون دولار في فبراير بعد دخوله في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

في فبراير 2022، قُتل أيضا زعيم عصابة منظّمة آخَر هو كارلوس لويس ريفيت الملقّب "إل كوكي"، حليف "إل كونيخو". وكانت السلطات عرضت مكافأة قدرها 500 ألف دولار للعثور عليه.