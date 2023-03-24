650 ألف قطعة ليغو تعيد تشكيل «زنابق الماء»

المصدر: دبي - البيان

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سيشهد الناس في معرض الفنان الصيني، آي ويوي، في شهر أبريل، عملاً مألوفاً في متحف التصميم بلندن، وسيُذكرهم بلوحة «زنابق الماء» الشهيرة لكلود مونيه. ولكن، ستكون مصنوعة في الواقع من طوب الليغو، أي حوالي 650 ألف منها، في 22 لوناً مختلفاً، حسب «سي إن إن».

وتُعد القطعة، التي يبلغ عرضها 50 قدماً، والتي تحمل عنوان «Water Lilies # 1»، أكبر عمل فني من الليغو صنعه الفنان على الإطلاق، بحسب المتحف.وتُصوّر نسخته أحواض الزنبق الشاعرية لمنزل مونيه في جيفرني، لكنها تتضمن، في أقصى اليمين، «بوابة مظلمة» تشير إلى طفولة آي في منطقة شينجيانغ الصينية.