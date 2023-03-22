طاقم إبحار ينجو بعد أن أغرق حوت مركبهم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغرق حوت عملاق قارباً لطاقم بحارة في المحيط الهادئ قبل إنقاذهم من الموت المحتم في قصة أشبه بالروايات.

ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» أمضى ريك رودريغيز من ولاية فلوريدا الأمريكية وثلاثة من أصدقائه 10 ساعات على قارب نجاة وزورق، بعد أن أغرق الحوت مركبهم «راين دانسر»، وطوله 13.41 متراً.

وكانت المجموعة قد خططت لرحلة إبحار لمدة ثلاثة أسابيع من جزر غالاباغوس الى بولينيزيا الفرنسية على بعد حوالي 3500 ميلا في جنوب المحيط الهادي، ولكن بعد 13 يوماً فقط بتاريخ 13 مارس حلت الكارثة.

قال رودريغيز لـ«واشنطن بوست» عبر الأقمار الاصطناعية، إنه في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبينما كان يستمتع بتناول البيتزا، سمع جلبة قوية وارتفع النصف الخلفي من المركب بعنف إلى اليمين.

شاهد أفراد الطاقم، كل من زاويته، حوتاً يصطدم بالمركب. وبعد خمس ثوانٍ انطلقت صفارة الإنذار للتحذير من امتلاء القارب بالماء.

أرسل رودريغيز مكالمة استغاثة على الراديو وموقعهم على إشارة استغاثة متصلة بشبكة إنقاذ عالمية التقطها خفر السواحل البيروفي، الذي اتصل بمحطة خفر السواحل الأمريكية في كاليفورنيا.

وبينما كانت المياه المالحة تتسرب إلى المركب، جمع أفراد الطاقم الطعام ومعدات الطوارئ والمعدات، إضافة إلى المياه العذبة، وأطلق قارب نجاة وزورقاً، مصطحباً ما يكفي من المياه لمدة أسبوع مع جهاز يلتقط مياه الأمطار وطعام لمدة ثلاثة أسابيع.

وكان بجعبتهم أيضاً هاتف ونقطة اتصال «واي فاي» عبر الأقمار الاصطناعية وبطارية خارجية تكاد تنفد.

أرسل رودريغيز رسالة لصديقه البحار تومي جويس، الذي كان يبحر في الطريق نفسه كاتباً: «هذه ليست مزحة، اصطدمنا بحوت وغرق المركب»، وأرسل لشقيقه: «أخبر أمي سأكون بخير».

وبعد إيقاف تشغيل نقطة اتصال واي فاي لمدة ساعتين لتوفير طاقة البطارية، تلقى رودريغيز رسالة تطمين من جويس، ولم تمضِ ساعات حتى انضم وطاقمه إلى مركب آخر كان قد تلقى مكالماته الصاخبة، ونسق مع جويس والمسؤولين البيروفيين.