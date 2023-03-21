147 ألف استرليني ثمناً لـ«ماوس» ستيف جوبز

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بيعت، أخيراً، فأرة الكمبيوتر التي ألهمت ستيف جوبز لابتكار أول فأرة لشركة «أبل»، في مزاد «أر أر» ببوسطن في الولايات المتحدة بمبلغ وقدره 147 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يوازي 12 ضعفاً قيمتها المقدرة بحوالي 12 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تم ابتكار مجموعة مفاتيح الفأرة والتشفير المبكرة من قبل أسطورة الحوسبة، دوغلاس انجيلبارت، رائد نظام التحكم، وقد استغرقت أفكاره أكثر من عقد لتصبح سائدة، ويرجع ذلك لاعتماد ستيف جوبز لبعض تلك المفاهيم.

وتستخدم فأرة الكمبيوتر النادرة ذات الأزرار الثلاثة التي صممها انجيلبارت، قرصين معدنيين يتوافقان مع المحور «أكس» والمحور «واي» في الجزء السفلي لتحديد موقع المؤشر، بدلاً من الكرة أو الضوء البصري الذي تم استخدامه لاحقاً. وتحتوي مجموعة مفاتيح التشفير على خمسة مفاتيح، تتيح 31 تركيبة ضربة مفتاح للكتابة وإدخال الأوامر.

في أوائل السبعينيات، انتهى المطاف بعدد من فريق انجيلبارت في شركة أبحاث «إكزوركس بارك» بكاليفورنيا. وأثناء قيام جوبز بجولة في منشأة البحث عام 1979، شاهد مفاهيم الفأرة وواجهة المستخدم الرسومية. فأعجب بسهولة استخدامها، وسعى لتبسيط ميزاتها ودمجها في أجهزة كمبيوتر «أبل».

ويقال إن تكلفة فأرة «اكزوركس» كانت 245 جنيهاً إسترلينياً ولم تكن تتدحرج بسلاسة مع ثلاثة أزرار، فأراد جوبز نموذجاً مبسطاً من زر واحد بكلفة 12 جنيهاً استرلينياً.

فرخصت شركة «أبل» براءة اختراع فأرة انجيلبارت بحوالي 33 ألف جنيه إسترليني، واستأجر جوبز شركة التصميم «أيديو» لجلب الفأرة إلى عامة الناس.

وتم تقديم فأرة «أبل» التي تستخدم آلية الكرة الدوارة في عام 1983 مع كمبيوتر «أبل ليزا»، لكنها حققت شهرة عندما تم إصدار ماكنتوش الأقل تكلفة في عام 1984.