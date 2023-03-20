السعودية.. "قاتل صديقه حرقاً" يطالب بتخفيف العقوبة

المصدر: البيان

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صادقت لجنة قضائية خماسية في محكمة الاستئناف بمدينة جدة السعودية على الحكم الصادر قبل شهرين من دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبّب في وفاته في قضية شهيرة في جدة.

وكان المحكوم عليه قدم اعتراضاً طالب فيه بتخفيف العقوبة الصادرة بحقه مبرراً انتفاء القصد الجنائي.

وأكدت مصادر أن محكمة الاستئناف ستحيل الحكم إلى المحكمة العليا لمراجعته وتدقيقه من لجنة قضائية خماسية طبقاً للأنظمة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية التي راجت في منصات التواصل الاجتماعي في موقف سيارات بالإسكان الجنوبي في محافظة جدة، إذ غدر الجاني بصديقه وأضرم النار بسيارته وهو بداخلها ما تسبّب بوفاته، وباشرت شرطة جدة الواقعة وقتئذ، وألقت القبض على الجاني وهو مواطن لإضرامه النار في مركبة، إثر خلاف بينهما، ثم أحيلت القضية إلى النيابة العامة التي استكملت التحقيق فيها، ثم أحالت ملف القضية بلائحة اتهام قدمتها إلى القضاء، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة القتل بحق الجاني، وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الحادثة إلى صدور الحكم. وفقاً لصحيفة «عكاظ».