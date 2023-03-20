جبل النور بمكة المكرمة.. منارة تاريخية لبداية الرسالة المحمدية

المصدر: البيان

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يعد غار حراء الذي يقع في جبل النور بمكة المكرمة، أحد الشواهد العظيمة الباقية، منذ بزوغ فجر الإسلام؛ لما له من أثر خالد في نفوس المسلمين في كافة أقطار العالم.

ويشهد جبل النور الواقع شمال شرق المسجد الحرام وعلى بعد 5 أكيال، كثافة عالية خلال هذه الفترة من المعتمرين قاصدي الحرم المكي الشريف، كونه أحد المناطق التاريخية التي يرتادها زوار مكة المكرمة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ويجسد المكان حقبة زمنية متفردة ترسم الفترة التي عاشها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم في هذه الأرض المباركة.

واكتسب جبل النور أهمية بالغة لوجود غار حراء في أعلى الجبل الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 600 متر، كأحد أهم الأماكن في تاريخ الإسلام وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة بعيداً عن أهل مكة, وفيه نزل الوحي عليه بأول آية من القرآن "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" .

ويبلغ طول غار حراء 4 أذرع، وبعرض يصل إلى ذراع وثلاثة أرباع، ويمكن لمن يقف على رأس جبل النور أن يُشاهد مدينة مكة المُكرمة وأبنيتها بوضوح.