الروبوتات البشرية قادمة

المصدر: دبي - البيان

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تسعى شركة تكنولوجيا ناشئة إلى توظيف الروبوتات البشرية، التي تعمل على ابتكارها في المستودعات ومتاجر التجزئة، وغيرها من الأعمال. تقول شركة فيغر «فيغور»، ومقرها وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن هذه الروبوتات ستحل مشكلة نقص الأيدي العاملة في بعض الحقول، بحسب ما أفاد موقع «إكسيوس» الإخباري الأمريكي. وتتوقع الشركة أن تكون الروبوتات التي تشبه البشر، جاهزة للعمل في غضون عقد. وبحسب «إكسيوس»، فإن الاتجاهات الديموغرافية، مثل النقص في الأيدي العاملة، تجعل من الروبوتات البشرية أمراً جذاباً.