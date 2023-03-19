كرواتيا تدمّر لغماً بحرياً عمره 80 سنة

المصدر: أ ف ب

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دمَّرت كرواتيا لغماً بحرياً عمره 80 سنة يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وتم التخلص من اللغم، اليوم، الذي يزن 150 كيلوغراماً، بعدما عُثر عليه بأحد المرافئ في يونيو الماضي.

واستلزمت العملية الخطرة إجلاء مئات السكان من المنطقة، حسبما أوضحت سلطات الحماية المدنية المحلية.

وكان اللغم، الذي زرعته القوات الألمانية منذ أكثر من ثمانين عاماً، قد اكتُشف عن طريق المصادفة على عمق 50 متراً في مياه ميناء رييكا (شمال)، خلال أعمال بناء، إذ كان جزء منه مغطى بالرمال في قاع البحر.

وتعيّن، بسبب عملية تدميره، إيقاف حركة المرور في المنطقة، وإجلاء 500 شخص من السكان كإجراء احترازي.

وذكر مصوّر في وكالة فرانس برس أن غواصين من الشرطة الكرواتية وعناصر من الجيش تولَّوا تنفيذ المهمة، إذ سحبوا اللغم من المياه ودمّروه.