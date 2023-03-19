الذكاء الاصطناعي ينجح بخداع وسائل الحماية

المصدر: (دبي - البيان)

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قالت وثيقة لشركة «أوبن أي» الأمريكية التي تطور روبوت الدردشة الذي يقدم إجابات مطولة وسريعة «تشات جي بي تي»، إن الذكاء الاصطناعي تجاوز الصندوق الذي يحتوي عبارة «أنا لست روبوت»، ما مكّنه من خداع وسائل الحماية، وفق «سكاي نيوز عربية». تضع المواقع الإلكترونية صندوقاً يحتوي عبارة «أنا لست روبوت».

ويطلب من المستخدم وضع إشارة «صواب» داخله. الغاية من وراء ذلك معرفة أن المتصفح إنسان، وليس مجرد روبوت. في حال لم يكن الموقع متأكداً من هويتك، سيخضعك لمزيد من الاختبارات مثل اختبار الصور المتشابهة. وبحسب ما أوردت صحيفة «الصن» البريطانية، فقد أظهرت وثيقة من داخل شركة «أوبن أي» الأمريكية أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على الإجابة عن السؤال المطروح في صندوق «أنا لست روبوت». واعتبر البعض أن هذه الخطوة مجرد مثال على أن روبوتات الدردشة قادرة على تحدي السيطرة البشرية.