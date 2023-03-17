أول روبوت محامٍ في مواجهة العدالة

المصدر: دبي ــــ البيان

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يواجه روبوت كان سيدخل التاريخ باعتباره أول محام مدعّم بالذكاء الاصطناعي يشارك في محكمة، تهمة العمل بدون شهادة جامعية متخصصة بالقانون.

ورفعت شركة المحاماة الأمريكية «إدلسون» الدعوى بحق روبوت الدردشة «DoNotPay»، في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت إن ما يقدمه الروبوت من خدمة غير قانوني باعتباره لا يمتلك ترخيصاً لمزاولة المهنة أو شهادة، وفق ما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واستشهدت شركة المحاماة حسب «سكاي نيوز» بعدد من زبائن الروبوت الذين قالوا إن ما قدمه من معلومات وخدمات واقتراحات لهم، لم تكن على المستوى المطلوب، وبعض النصائح أدت إلى نتائج عكسية.