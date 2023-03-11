"المادة الحمراء".. وصفة تفتح أبواب الطاقة "اللانهائية"

المصدر: البيان

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نجح فريق من العلماء في اكتشاف مادة فائقة التوصيل تعمل في درجات حرارة وضغط منخفضين وقادرة على نقل الكهرباء دون مقاومة، وتمرير المجالات المغناطيسية حول المادة؛ ما ينبئ بثورة كاملة في الطاقة والإلكترونيات.

صنع الفريق العلمي ما أطلق عليه "المادة الحمراء"، عبر وصفة تقتضي خلط معدن أرضي نادر يدعى "اللوتيتيوم" بالهيدروجين وجزء صغير من النيتروجين، وترك الخليط يتفاعل مدة يومين أو ثلاثة في درجات حرارة عالية.

يرى رانغا دياس الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية والفيزياء بجامعة روتشستر في نيويورك، رئيس الفريق العلمي أن الاكتشاف الذي نُشر في مجلة "نيتشر" يعد اختراقاً بحث عنه العلماء منذ ما يربو على قرن، حسب فيديو على موقع الجامعة.

سيسهم المعدن الجديد في الاندماج النووي، الذي يمكن أن يخلق طاقة غير محدودة، إضافة إلى تطبيقات أخرى تشمل القطارات عالية السرعة والمعدات الطبية. ويسمح الاكتشاف الجديد كذلك بإنتاج بطاريات للأجهزة المحمولة تدوم فترات أطول وشبكات طاقة أكثر كفاءة.