«GPS» طبيعي يسهل عودة النحل إلى الخلية

المصدر: دبي - البيان

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أثبت العلماء الألمان، في دراسة نشرت نتائجها في مجلة Frontiers العلمية، أن نحل العسل يميل إلى العثور على طريقه إلى المنزل، بناء على طرق وحقولٍ ومعالم طبيعية. وقال الدكتور راندولف مينزل أستاذ علم الأعصاب في جامعة برلين: «إن نحل العسل يستخدم نوعاً من الخريطة الذهنية للعودة إلى الخلية». وقد اصطاد مينزل وزملاؤه 50 نحلة، حسب «روسيا اليوم»، وألصقوا أجهزة على ظهورها، وأطلقوها بعيداً عن «منزلها». وقال مينزل: «إن ميزات المعالم الطبيعية الخطية، مثل القنوات المائية والطرق وحواف الحقول، هي مكوّنات مهمة لذاكرة النحل الملاحية. فتتذكر هذه الحشرات الطريق إلى المنزل، انطلاقاً منها».