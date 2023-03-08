تشريح جثة لدب بني عمرها 3500

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام المتخصصون من جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية بالتعاون مع زملائهم الروس والأجانب بتشريح جثة لدب بني يفوق عمرها 3500 عام، وفق «بلانيتا».

وقد أجريت تلك العملية النادرة للمرة الأولى في العالم، مع العلم أن الجثة المكتشفة في جمهورية ياقوتيا بشمال شرقي سيبيريا كانت بحالة جيدة بسبب وجودها لمدة طويلة داخل الجليد الأزلي. واحتفظ الدب البني بأنسجته الرخوة، وهذه هي السمة المميزة له.

وحسب الباحثين، فإن المظهر الخارجي للدب البني المكتشف في ياقوتيا لا يختلف من ناحية الشكل عن الدببة المعاصرة. وبفضل دراسة الأحفورة، سيتمكن العلماء من استعادة صورة المشهد الطبيعي لذلك الوقت، ومعرفة ما كان يأكله الحيوان المفترس القديم. وسيتم إرسال دماغ الحيوان إلى موسكو للدراسة.