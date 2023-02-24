علقا في المصعد ليلة الزفاف

المصدر: دبي ـ البيان

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أنقذ رجال الإطفاء في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا، عروسين بعد أن علقا في مصعد فندق لأكثر من ساعتين بينما كانا في طريقهما إلى حفل زفافهما. وتقول عائلتهما إنهما كانا يتجهان إلى الطابق العلوي مع عدد قليل من الضيوف، وحينها أخذ يومهما الخاص منعطفاً حاداً فجأة، إذ علقا في المصعد، حسب «سي إن إن». وكان على فريق الإنقاذ إنزال أشخاص عبر الجزء العلوي من المصعد، حتى يتمكن العروسان من الخروج بأمان من خلال الطابق الرابع. وقد خرجا بأمان لكن لم يتمكنا من الوصول إلى الحفل في الوقت المناسب. وقد شكرا رجال الطوارئ على إنقاذهما.