لون غريب يظهر في سماء الإسكندرية يثير رعب المصريين

المصدر: البيان

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وسط المخاوف التي يعيشها سكان المنطقة على وقع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا والهزات الارتدادية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة الإسكندرية المصرية أمس الاثنين، صوراً لسماء المحافظة تظهر بلون قريب إلى الأزرق.

وسرعان ما انتشرت الصور وكثرة التحليلات حولها، ومنهم من ربطها بآثار الزلزال المدمر وتأثيره على الغلاف الجوي، ما أثار الرعب والقلق في نفوس سكان المحافظة.

وما جعل التفسيرات والمخاوف تكثر أن الظاهرة نفسها تكررت في مناطق مختلفة بالمحافظة المصرية الساحلية، وسط مخاوف من أن يكون ظهوره ينبئ بقرب وقوع زلزال.

ومع البحث والتقصي، تبين أن مصدر الضوء الأزرق، هو ضوء ليزر خارج من إحدى المنتزهات لوجود حفلة، وهو ما يفسر وجود ضوء أزرق متحرك في سماء المحافظة، ويشاهدها سكان شرق الإسكندرية بوضوح خاصة قاطني مناطق المندرة والعصافرة لقربهم من حدائق المنتزه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي قوله إن "ما كتبه الناس بشأن الضوء الأزرق لا يمت للحقيقة بصلة".