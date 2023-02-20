مأساة الطفل "ريان المغربي" تتكرر مع طفل مصري ولكن بحفرة للصرف الصحي

المصدر: البيان

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تكررت مأساة الطفل المغربي ريان الذي سقط داخل بئر، مع طفل مصري اسمه عماد سقط بأحد مصارف الصرف الصحي داخل قرية كفور الغاب التابعة لمحافظة دمياط.

حيث تفاجئ الأهالي بسقوط الطفل عماد "5 سنوات" فهرعوا لتقديم الدعم، فتفقد بعضهم موقع الحادث محاولين غلق مصارف المياه، وآخرون ذهبوا لإنقاذ الطفل وانتشاله، فيما استدعى آخرون قوات الأمن للتعامل مع الموقف.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية رفقة قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف نحو موقع الحادث لتستمر عمليات البحث عن الطفل عماد.

«عماد حليم» طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، كان يعيش بقرية كفور الغاب رفقة والدته والتي عكفت على تربيته عقب انفصالها عن زوجها، تعرض عماد أو كما أطلق عليه «ريان دمياط» للحادث أثناء قيامه بعبور الطريق غير أنه انزلق داخل بئر الصرف الصحي، والذي يقع بجوار موقف سيارات الأجرة داخل القرية.

عمليات البحث استمرت لعدة ساعات، الجميع قدم المساعدة، كان لأهالي القرية دورا واضحا في دعم قوات الحماية المدينة أثناء البحث عن الطفل، وبعد مدة اقتربت من الأربع ساعات نجحت عمليات البحث في العثور عليه، لكنه كان قد فارق الحياة.

قامت سيارة الإسعاف بنقل الجثمان لمستشفى كفر سعد المركزي لاستكمال الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن، ومن المقرر استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لتشييع جثمان الطفل «عماد».