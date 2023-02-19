تمثال جديد يثير الجدل في مصر

المصدر: البيان

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أثار تمثال جديد جدلاً واسعاً بين أهالي محافظة الشرقية في مصر.

وأظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تمثالاً بلا ملامح تم وضعه بأحد ميادين مدينة العاشر من رمضان.

وطالب كثيرون بتكليف متخصصين في كليات الفنون الجميلة من أصحاب الخبرات والمواهب في هذا المجال بتصميم التماثيل المخصصة لتزيين الشوارع بدلاً من تشويهها، في حين اعتقد آخرون أن التمثال تم نقله من مكانه القديم دون استكماله.

من جهته، أكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد عمران، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، أنه تم وضع التمثال بناءً على مخاطبة رئيس قطاع الفنون التشكيلية في مصر.

وقال عمران إن القرار اتُّخذ في ضوء التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وجهاز مدينة العاشر من رمضان، وبموافقة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية.

وأوضح أن التمثال الميداني المسمَّى «الجلاء» هو من أعمال الفنان التشكيلي الراحل حسن حشمت.