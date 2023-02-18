ببغاء ينقذ أسرة من الزلزال في تركيا

المصدر: البيان

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تسبَّب طائر ببغاء في إنقاذ أسرة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وكان أفراد الأسرة قد غادروا منزلهم قبيل وقوع الزلزال، بعدما رصدوا سلوكاً غريباً من الببغاء الذي يرعونه في منزلهم، حسبما أفاد موقع «الوطن» الإخباري.

ونجت الأسرة، التي تعيش في ولاية العثمانية التركية، من عواقب الزلزال، تجاوباً مع أصوات غير عادية أصدرها الطائر قبل وقوع الزلزال بلحظات حفَّزتهم إلى مغادرة المنزل.

يُذكر أنّ إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 40642 شخصاً.