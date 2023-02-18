«انفجار نيزك» جديد في ذكرى حادث تشيليابينسك

المصدر: (دبي - البيان)

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شوهد نيزك «مشبوه» يحترق في السماء فوق تكساس ليلة الأربعاء، وفقاً لما ذكره نقيب شرطة محلي، نقلاً عن مراقبي الحركة الجوية في المنطقة، وفق «روسيا اليوم». وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أنها رصدت «وميضاً» ساطعاً في الغلاف الجوي، بعد ما يقرب من عشر سنوات بالضبط منذ سقوط نيزك ضخم في تشيليابينسك، روسيا.

ولجأ إدي غويرا، شريف مقاطعة هيدالغو، إلى وسائل التواصل لنقل التقارير الواردة من سلطات الطيران في هيوستن، قائلاً إن أكثر من طائرة رصدت نيزكاً بالقرب من بلدة ماكالين الحدودية في جنوب تكساس.