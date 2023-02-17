اكتشاف موقع أثري عمره 3 آلاف سنة في الصين

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء آثار أطلال موقع استيطاني يرجع تاريخه إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف سنة في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، الأمر الذي قد يوفر أدلة جديدة على أصل ثقافة «ديان» التي كانت مزدهرة في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة «شينخوا».

وتم العثور على الأطلال في موقع قرية قوتشنغ بمدينة كونمينغ، حاضرة المقاطعة. وقال تشو ران تشاو، الباحث في معهد يوننان للآثار الثقافية وعلم الآثار، إن المستوطنة ذات الشكل الدائري كانت محفوظة جيداً وتتألف من منصات وخنادق ومنحدر للحماية. ويمثل أحدث اكتشاف للمستوطنة المذكورة في موقع قرية قوتشنغ إضافة مهمة إلى أكثر من ألف موقع أثري اكتُشف هناك.