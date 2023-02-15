محكمة سعودية تصدر حكماً جديداً في قضية «رافعة الحرم»

المصدر: البيان

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أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية في مكة المكرمة حكمها في قضية «رافعة الحرم» وتغريم شركة بن لادن السعودية مبلغ 20 مليون ريال لإهمالها ومخالفتها لقواعد السلامة وعدم إدانتها بالديات.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن الحكم قضى بسجن 3 متهمين 6 شهور وغرامة 30 ألف ريال، وسجن 4 آخرين 3 شهور وغرامة 15 ألف ريال، عقب إدانتهم بالإهمال ومخالفة قواعد السلامة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأحكام تعتبر نهائية ما لم يتم تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا طبقا للإجراءات النظامية.