كشفه "فيسبوك".. جرَّاح مصري يخفي تعدد زوجاته 24 عاماً

المصدر: البيان

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قضت محكمة مصرية بحبس طبيب شهير أخفى زواجه بأربع سيدات مدة 24 عاماً، وأنجب منهن 12 ابناً..

وانقسم الناس إلى معجب بقدرة هذا الجراح على إدارة حياته بكل هدوء طوال 24 عاماً، دون أن يكشف، وبين من يرى في الأمر حياة مزيفة فرضها على زوجاته.

وفي التفاصيل التي شهدتها محافظة الغربية شمال مصر الواقعة، تزوج جراح شهير تخصص في جراحات الأورام بمدينة طنطا، بأربع سيدات، دون علم اثنتين منهن حتى اكتشفت إحدى الزوجات الأمر من خلال رسائل على "فيسبوك"، حسب "العربية نت".

وتقدمت (هناء ع.ا) الزوجة الأولى من زوجات الطبيب، وتعمل معلمة بقرية شنيرة البحرية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، بدعوى قضائية ضد زوجها (محمود .ف)، حيث طالبت وفق القانون بمعاقبته لإخفائه زواجه الثالث والرابع عنها، وقيامه بالتدليس عليها وتزويد الآخرين من بينهم مأذون المنطقة التي يتولى عقد القران للمتزوجين بمعلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها، حتى لا يتم إخبارها وفقاً للقانون بأمر زواجه بثالثة ورابعة.

ونقل الموقع عن محامي الزوجة الأولى أسامة عمر، أن موكلته تزوجت الطبيب الشهير في العام 1999، وأنجبت منه خمسة أبناء ثم تزوج بأخرى في العام 2001، وأنجب منها 6 أبناء وكان هذا بعلمها ومعرفتها، مضيفاً أن الزوجة اكتشفت قبل أسابيع أن زوجها تزوج بسيدة ثالثة سراً، وذلك من خلال رسائل على الفيسبوك.

وأضاف المحامي أن الزوجة تمكنت من الحصول على صور لقسيمة زواج زوجها، مشيرة إلى أنه ومن خلال مخاطبة الجهات الرسمية للحصول على أصل قسيمة الزواج فوجئت الزوجة بأن زوجها متزوج بزوجتين أخريين سراً، إحداهما وهي الثالثة في العام 2017، والأخرى وهي الرابعة في العام 2020.

وإزاء ذلك وفق ما يكشف محامي الزوجة تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة جنح السنطة، التي قضت على الفور بمعاقبة الطبيب بالسجن 6 أشهر وتعويض 5 آلاف جنيه للزوجة وكفالة 1000 جنيه.

من جانبها، رفضت نقابة الأطباء التعليق على الأمر، معتبرة أنه أمر شخصي وليس لها علاقة بعمل الطبيب وأخلاقيات المهنة.