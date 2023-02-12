كلب قُطعت ساقاه مرشح للقب «أفضل حيوان أليف»

المصدر: مكسيكو - أ ف ب

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ينافس كلب متقدم في السنّ وقع ضحية عنف عصابة اتجار بالمخدرات، قُطعت ساقاه الأماميتان، على لقب أفضل حيوان أليف في الولايات المتحدة.

ولا تتوانى باتريسيا رويز عن رواية هذه القصة لكي تروّج لملجأ «ميلاغروس كانينوس» الذي أنشأته في جنوب مكسيكو.

و«باي دي ليمون» (فطيرة بالليمون) الذي رُكّب له طرفان اصطناعيان، هو نجم هذا الملجأ الذي يضم نحو 400 كلب و89 هرّاً ويقع قرب منطقة سوتشيميلكو المعروفة بقنواتها والتي تشكل آخر إرث يعود إلى العصر ما قبل الكولومبي في المدينة.

وروت باتريسيا قصة هذا الكلب عشرات المرات.

وتقول إنّ «ملجأ ميلاغروس كانينوس تلقى مكالمة قبل 14 عاماً تفيد بأنّ كلباً تعرض لقطع ساقيه». وكان «باي دي ليمون» وقع ضحية كارتل العصابات زيتاس في ولاية زاكاتيكاس.

واستفاد الكلب من طرفين اصطناعيين مصنوعين من الجلد في الولايات المتحدة.

ويشير الموقع الالكتروني الخاص بالمسابقة إلى أنّ هذا الكلب «بطل! فحياته هي مثال على الشجاعة».