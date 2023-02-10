الحمام البارد مفيد للصحة العقلية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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يقول العلماء في بريطانيا إنهم توصلوا أخيراً، إلى برهان يؤكد فوائد السباحة في المياه الباردة للصحة العقلية، بعد إجراء مسح بالرنين المغناطيسي لأدمغة 33 متطوعاً طلب منهم الاستحمام خمس دقائق في مياه حرارتها 20 درجة مئوية.

وأظهرت الصور المأخوذة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تغييرات في أجزاء صغيرة في الدماغ ترتبط ببعضها، وهذا النشاط الذي شاهده العلماء لأول مرة يوضح، برأيهم، لماذا يشعر الأشخاص بالانتعاش واليقظة بعد أخذهم حماماً بارداً أو السباحة في نهر أو بحر. وأظهر المسح نشاطاً متزايداً تحديداً حول قشرة الفص الجبهي الأنسي (الجانب الأيمن) والقشرة الجدارية (الجانب الأيسر).

وتسهم تلك الأجزاء من الدماغ في الحفاظ على الانتباه والمساعدة في اتخاذ القرارات والسيطرة على العواطف. وقال الباحثون من جامعة بورنماوث إن فوائد الماء البارد للصحة العقلية «معروفة على نطاق واسع»، لكنهم أرادوا أن يدرسوا كيف تؤثر صدمة دخول المياه الباردة على الدماغ وتؤدي إلى تخفيف الحزن.