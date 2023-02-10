اكتشاف أثري يعيد الجدل حول أشباه البشر

المصدر: أ ب

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اكتشف باحثون أدوات أثرية تعيد الجدل حول وجود كائنات في الماضي كانت تشبه البشر.

وعثر علماء الآثار في أحد المواقع بكينيا على عدد من أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها على الإطلاق، ما أثار الغموض بشأن مستخدمها.

ووفقاً لدراسة نُشرت أمس، استخدم البشر الأوائل الأدوات لتقطيع أفراس النهر من أجل لحومها منذ نحو 2.9 مليون عام.

وافترض العلماء في السابق قيام أسلافنا المباشرين بصنع هذه الأدوات واستخدامها.

ولكن تم العثور على أسنان لكائن منقرض في الموقع، ما يشير إلى أن أنواعاً أخرى من أشباه البشر ربما استخدمت هذه الأدوات أيضاً.

ومن المحتمل أن تكون القطع الأثرية هي أقدم مثال لما تعرف باسم «مجموعة أدوات أولدوان»، التي انتشرت عبر إفريقيا وخارجها خلال العصر الحجري.