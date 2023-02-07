666 جنيهاً إسترلينياً مقابل برغر نباتي

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

دفع زبون بريطاني لكشك طعام عن طريق الخطأ 666.50 جنيهاً إسترلينياً مقابل شراء وجبة سريعة، وينتظر الآن إجراءات المصرف لاستعادة ماله.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، أنفق توبي ويلسون، البالغ 35 عاماً، من مانشستر، الجنيهات عن غير قصد على برغر خضار ورقائق بطاطس تكلف في العادة 6.50 جنيهات بعد قضاء ليلة في يورك ديسمبر الماضي. ولم يلاحظ الخطأ إلى أن قام بفحص رصيد حسابه بعد أيام ليجد أنه انخفض كثيراً، وعندما اتصل بصاحب الكشك، طلب منه الأخير استرداد المبلغ من خلال مصرفه.

ويعتقد ويلسون أنه لم يحدث أي نشاط احتيالي، لكنه قال إن المحنة سببت له أسابيع من التوتر، وبعد أكثر من شهر من الحادثة سيستلم نقوده.وفي حديث مع صحيفة «يورك برس» قال صاحب الكشك، إنه وافق على رد المبلغ بعد التأكد من وصول الأموال إلى حسابه، مضيفاً: «اتصلت بشركة الجهاز المستخدم للدفع، وتبين أنه تم استلام المبلغ، لكنهم يقولون إن الزبون يحتاج إلى إرسال تفاصيله لي أو يمكنه القدوم لاستلام المبلغ نقداً».