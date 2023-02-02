ببغاء يتسبب بالسجن والغرامة لمالكه

المصدر: (دبي - البيان)

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حكم على رجل تايواني بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها 3.04 ملايين دولار تايواني (أكثر من 100 ألف دولار أمريكي) بعد أن أصاب الببغاء الذي يمتلكه طبيباً كان يتجول في المكان نفسه.

ووفقاً لوكالة الأنباء المركزية التايوانية، فقد خلع مفصل ورك الطبيب لين، وكسر حوضه، بعد السقوط الذي تسبب به طائر الببغاء، حيث حط الطائر على ظهر الطبيب وبدأ يرفرف بأجنحته ما أدى إلى فزع الطبيب ووقوعه أرضاً، حسب «سكاي نيوز».

ورفع الطبيب لين دعوى قضائية ضد مالك الببغاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الحكم صدر «بتهمة التسبب في إصابات غير مقصودة».