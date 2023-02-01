ما حقيقة إصابة المصارع هالك هوجان بشلل نصفي؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تقارير صحفية أمس الثلاثاء عن إصابة بطل المصارعة الأمريكي الشهير هالك هوجان بالشلل من الخصر إلى الأسفل بعد خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية في الظهر اعتاد عليها في السنوات الأخيرة لكن الجراحة الأخيرة التي تحمل رقم 11 في ظهره لم تمر على خير، وفقا لليوم السابع.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هالك هوجان فقد الإحساس في الجزء السفلي من جسده بعد جراحة في الظهر، حيث خضع المصارع الأمريكي السابق البالغ من العمر 69 عامًا، لعملية تعرض خلالها لإزالة بعض الأعصاب في ظهره وهو ما أدى إلى فقدانه الإحساس والتحكم في نصفه السفلى.

وتابعت الصحيفة في تقرير مطول عن المصارع الشهير: "لم يعد نجم المصارعة العالمية السابق هالك هوجان قادرًا على الشعور بساقيه بعد قطع الأعصاب أثناء جراحة الظهر، ولم يعد يشعر بأي شيء تحت خصره، ولكن لا يزال بإمكانه استخدام العصا للمشي، بعد إزالة الأعصاب خلال جراحة الظهر الحادية عشرة".

ويعتبر هولك هوجان أحد أكثر المُصارعين شعبيةً في الاتحاد العالمي للمصارعة خلال ثمانينات القرن الماضي، حيث اشتهر بمنظره المبهرج ونشاطه الجنوني الذي أطلق عليه مشجعوه اسم هولك مينيا، وفاز هولك هوجان ببطولة العالم للمصارعة 12 مرة، كما يعتبر هوجان من الناشطين البارزين في مجال حقوق الحيوان.