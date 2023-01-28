رغم وفاته قبل 9 سنوات.. سيدة تشاهد زوجها في فيديو ترويجي

المصدر: البيان

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شاهدت سيدة بريطانية زوجها المتوفى منذ عام 2014 في مقطع فيديو ترويجي لمطعم هندي، الأمر الذي تسبب لها في صدمة كبيرة.

ورأت لوسي واتسون زوجها هاري دوهرتي في الفيديو وهو يتناول الغداء، لتصاب بدهشة عارمة وتساؤلات لا تنقضي، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، نقلاً عن صحيفة «nypost».

ونشرت لوسي صور زوجها في التعليقات الخاصة على اللقطات الترويجية بصفحة مطعم Spice Cottageفي ويست ساكس بإنجلترا.

وقالت السيدة البالغة من العمر 59 سنة: «شاهدتُ زوجي في الفيديو على الرغم من أنه توفي منذ 9 سنوات».

وردَّ المطعم عليها: «مرحباً لوسي، آسف لسماع هذا، سُجل الفيديو الأسبوع الماضي».

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو الغامض الذي حصد مئات التعليقات دون حل هذا اللغز.